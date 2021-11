Jovem morre após cair de escada em São José do Egito

O jovem Henrique Rabelo, 25 anos, faleceu nesta sexta-feira (26), no Hospital da Restauração, no Recife.

Henrique, que era filho de Romulo Campos, estava internado em estado gravíssimo na unidade hospitalar, após cair de uma escada na quinta-feira (25), não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Ele fazia parte do Moto Club em São José do Egito, nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte precoce do jovem.

O corpo de Henrique está sendo velado no PASC e o sepultamento será nesse domingo (28), no Cemitério Municipal de São José do Egito. Com informações do Blog do Marcello Patriota.

Do Nill Júnior