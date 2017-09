Jovem morre após cair de motocicleta na PE-418, em Serra Talhada

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Israel de Melo Ferreira, 19 anos, agricultor. O acidente aconteceu próximo à fazenda Ponta da Serra. O policiamento foi acionado para verificar a ocorrência e ao chegar no local, se depararam com a vítima,já sem vida. Provavelmente a vítima caiu da sua motocicleta (Honda Titan na cor preta de placa KME- 6469), quando transitava na via.

O corpo foi liberado pela Policia Civil e Corpo de Bombeiros de Serra Talhada, para os procedimentos fúnebres por parte dos familiares.