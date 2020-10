Jovem morre após grave acidente em Serra Talhada

No início da madrugada desta quinta-feira (22), ocorreu um acidente que vitimou um jovem em Serra Talhada. A tragédia aconteceu próximo ao Viaduto, na Avenida Afonso Magalhães, por volta das 00h40.

De acordo com as informações, a vítima, Vinícius Nogueira, de 22 anos, estava em uma motocicleta, quando colidiu com um poste e veio à óbito no local.

Até o momento, não se sabe ao certo como ocorreu o acidente, pois não tinha ninguém junto à vítima. Familiares que foram buscar o corpo no local, informaram ao parceiro Nayn Neto, que um motorista teria ‘assustado’ a vítima e fugido sem prestar socorro.

Fonte: Nayn Neto