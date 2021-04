Jovem morre após levar choque elétrico por fone de ouvido enquanto estudava, diz esposa

O técnico em informática e estudante de direito Danilo Maurício Alves Xavier, de 30 anos, morreu na manhã de sábado (3) após levar um choque elétrico em Nova América, no centro de Goiás. Segundo a esposa dele, a técnica em enfermagem Adriana Costa Oliveira, 32, o marido estava estudando direito no computador, usando um fone de ouvido, quando foi atingido pela descarga.

“Eu estava no quarto com nosso filho assistindo TV quando meus outros filhos gritaram pedindo ajuda, dizendo que ele tinha tomado um choque. Quando cheguei, o irmão dele já tinha tirado os equipamentos da tomada e deitado ele no chão”, contou.

Adriana disse que chamaram socorro imediatamente e muitos profissionais tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Segundo ela, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve lá, levou Danilo a uma unidade de saúde da cidade, mas ele não resistiu.

O G1 entrou em contato com a Polícia Civil para saber se há alguma investigação sobre o caso e aguarda retorno. Segundo Adriana, nenhuma equipe de perícia foi ao local.

Adriana se emociona ao falar sobre a perda do marido, ainda sem acreditar no que aconteceu.

“MEU CORAÇÃO ESTÁ DESPEDAÇADO… SAIU DA MINHA VIDA DE REPENTE”, DISSE.

O corpo de Danilo foi velado e sepultado na noite de sábado. Ele deixa a esposa e um filho de 2 anos.

