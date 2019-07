Jovem morre após moto colidir com carro na BR-424 em PE

Um jovem de 21 anos morreu e outro, de 20, ficou ferido na noite da segunda-feira (8) após uma moto colidir com um carro na BR-424, em Caetés, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam na moto, mas não se sabe quem era o condutor e o passageiro.

Ainda segundo a PRF, o motorista do carro não se feriu. Ele permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro. O resultado foi normal. Além da PRF, a Polícia Civil de Garanhuns esteve no local e vai investigar o caso. (G1)