Jovem morre após motocicleta bater em um cavalo na BR-316

Um homem morreu após sofrer um acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira (29), na BR-316, em Trindade, Sertão de Pernambuco. De acordo com o Boletim de Ocorrência do 9º BPM, a motocicleta onde Carlos Eduardo de Andrade, 21 anos, estava com uma outra pessoa bateu em um cavalo.

Segundo a PM, Carlos Eduardo morreu na hora. A outra vítima do acidente foi socorrida por pessoas que passavam pelo local do acidente. Até a publicação desta matéria não tivemos informações sobre o estado de saúde da vítima.