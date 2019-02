Jovem morre após perder controle de moto e bater em pedra no Agreste de PE

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente de motocicleta na madrugada desse domingo (3) em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima perdeu o controle do veículo e bateu em uma pedra localizada em uma das curvas.

Ainda de acordo com a PM, a vítima morreu no local. A Polícia Civil investigará a causa do acidente. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)