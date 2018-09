Jovem morre após ser atropelado por égua durante corrida no Sertão de PE

Um jovem de 29 anos morreu no último domingo (16) após ser atropelado por uma água, durante a Corrida do Prado, na orla do município de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Jaildo Vieira da Silva estava assistindo a competição, e , no momento da largada da prova, ele teria passado na frente do animal, sendo atropelado.

A vítima sofreu uma pancada forte na cabeça. Jaildo Vieira foi socorrido para o hospital Monsenhor Ângelo Sampaio e morreu ao chegar na unidade. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina para ser realizada a perícia e investigada as causas da morte.

Segundo o delegado de Polícia Civil Emanuel Caldas, a vítima tinha sinais de embriguez e um inquérito policial foi aberto para investigar a morte e as condições de segurança da corrida. Os responsáveis pelo evento devem ser ouvidos a partir dessa segunda-feira (18). (G1)