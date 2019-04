Jovem morre atropelada na BR-101 em Pernambuco

Uma jovem de 21 anos identificada como Bruna Araújo de Amorim Pereira, morreu atropelada na BR-101, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas informaram que a vítima estava indo para a faculdade, quando ao atravessar a rodovia, foi atingida por um veículo.

Ainda de acordo com a PRF, a jovem chegou a ser socorrida para o Hospital Regional de Palmares, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro não foi identificado no momento do acidente.

A Delegacia de Polícia Civil de Palmares investigará as causas do atropelamento. O caso aconteceu na noite da segunda-feira (1º). (G1)