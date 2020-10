Jovem morre carbonizado após moto colidir com caminhão e pegar fogo, no Sertão de PE

Um jovem de 24 anos morreu carbonizado na madrugada da última segunda-feira (26) após a moto que ele pilotava colidir com um caminhão no Anel Rodoviário Governador Eduardo Campos, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão.

O motorista do caminhão informou que trafegava no sentido Sertânia para Monteiro, na Paraíba. Ele disse que tentou desviar da moto, mas não conseguiu. O forte impacto da batida provocou um incêndio, a moto pegou fogo e a vítima morreu carbonizada.

A Delegacia de Sertânia instaurou inquérito policial para investigar o caso. O motorista foi ouvido e em seguida liberado. (G1)