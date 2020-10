Jovem morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR-423, em PE

Um jovem de 27 anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada dessa sexta-feira (30) em Paranatama, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro entrou na contramão da rodovia e colidiu frontalmente com outro veículo.

O motorista do carro estava sozinho, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Cinco pessoas estavam no outro veículo, ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros para hospitais da região. O estado de saúde delas não foi informado.

Além da PRF, a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)