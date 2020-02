Jovem morre e outro fica ferido após moto colidir com carreta na BR-423

Um jovem morreu e outro ficou ferido em um acidente na madrugada da segunda-feira (17) na BR-423, na zona rural de São João, Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu no km 86,1 quando os dois jovens que estavam na moto bateram em uma carreta no sentido Recife.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta alegou que a motocicleta vinha em zigue-zague, avançou para cima do veículo e ele não pode desviar. o motorista fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. O motociclista possivelmente estava embriagado.

Os jovens foram socorridos para o Hospital Regional Dom Moura. O motociclista morreu e o garupa foi transferido em estado grave para o Hospital da Restauração, no Recife. O motorista da carreta não ficou ferido. (G1)