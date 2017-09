Jovem morre em acidente de moto em São José do Belmonte, no Sertão de PE

Na noite dessa segunda-feira dia (25), por volta das 22:00, aconteceu um grave acidente de moto na Avenida Euclides de Carvalho, na cidade de São José do Belmonte, no Sertão pernambucano, envolvendo um jovem identificado até o momento como Lindivan de Penha.

De acordo com o Blog do Irmão Géo, o acidente aconteceu nas proximidades do Parque Pedro Leão Leal. Ainda não se sabe detalhes do acidente, a suspeita é que a vítima tenha perdido o controle da motocicleta na PE-430.