Um homem morreu na manhã dessa sexta-feira (18), em um acidente de trânsito no Distrito Industrial de Petrolina, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta pilotada por Ítalo Bruno Duarte da Silva, de 23 anos, teria batido em um ônibus. Com o impacto, a moto ficou totalmente destruída. O jovem morreu no local.