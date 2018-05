Jovem morre vítima de choque elétrico no Agreste de Pernambuco

Uma jovem de 23 anos morreu vítima de choque elétrico nessa terça-feira (8) no Loteamento Santo Antônio, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. Segundo a família, a mulher foi colocar um fio na tomada e sofreu uma descarga.

Ainda de acordo com os familiares, a vítima foi encontrada sem vida dentro do quarto com o fio na mão. Ela estava em casa com o filho de dois anos. Os vizinhos perceberam que a criança estava sozinha e chamaram os parentes.

A Polícia Militar está no local. O corpo da mulher deve ser encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)