Jovem natural da Bahia é preso em Salgueiro com 22 kg de maconha pronta para o consumo

Operação conjunta entre policiais militares e federais, realizada em Salgueiro na tarde dessa terça-feira, 25, resultou na prisão de um jovem identificado como Bruno Valberto dos Santos, de 25 anos, por tráfico de entorpecentes. Natural de Euclides da Cunha-BA, o indivíduo foi flagrado com uma mala contendo 22 kg de maconha pronta para o consumo e 35 gramas de haxixe.

Segundo informações do 8° BPM, o incriminado estava com as drogas hospedado em uma pousada localizada nas imediações do Terminal Rodoviário de Salgueiro. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal da cidade.

A Polícia Federal fez a autuação em flagrante delito por tráfico e o encaminhou para o Presídio Regional de Salgueiro.

Via Blog Alvinho Patriota