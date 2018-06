Jovem que sonha em ser vaqueira faz festa de 15 anos com o tema vaquejada em Pernambuco

“Agente sonha com o que pretendemos ser”. Foi com essas palavras que a estudante Íris Letícia justificou a escolha do tema da festa de 15 anos dela. Enquanto muitas adolescentes querem celebrar a idade com ares de princesa, a jovem de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, optou pelo tema vaquejada.

“Na vida a gente pode ser tanta coisa, não é verdade? E ser vaqueira, para mim, seria uma delas, por isso a escolha do tema”, disse a estudante.

Íris começou a treinar para vaquejada quando tinha 13 anos. Segundo ela, o medo da mãe a impediu um pouco de estar nos eventos. Mas, mesmo assim, a vontade da adolescente em se tornar uma vaqueira só aumenta. “Não apoio muito porque só tenho ela de filha e acho um esporte perigoso, mais o pai dela apoia, pois ele gosta muito de vaquejada”, justificou Franciane Lusia Galdino, mãe da adolescente.

Franciane disse que os preparativos da festa começaram em janeiro deste ano. “A escolha do tema [da festa], para o meu pai [José Galdino dos Anjos], foi uma emoção muito grande, porque ele gosta muito de vaquejada. Com o passar do tempo, com os preparativos, todos foram aceitando a ideia”, contou a jovem.

Devido à inovação no tema da comemoração, os preparativos da festa foram complicados. “As pessoas não queriam se comprometer com o tema. Mas as dicas começaram a surgir. Contei com muita ajuda da minha família, de vizinhos e de amigos”, afirmou Íris.

“A valsa começou com toques do clássico, depois partimos para o forró, que caracteriza as festas de vaquejada da região. Em seguida, dançamos um country. Foi um momento muito feliz”, Íris Letícia. (G1)