Jovem que teve couro cabeludo arrancado em kart corre risco de perder reimplante, dizem médicos

A jovem que teve o couro cabeludo e parte da pele arrancados num acidente de kart apresentou novos microtrombos, que são pequenas obstruções nas veias, na área da cirurgia de reimplante. Isso aumentou a possibilidade de perda do que foi reimplantado. Outros procedimentos são analisados pelos médicos, segundo o boletim do Hospital da Restauração (HR) nessa sexta-feira (16).

Débora Stefanny Dantas de Oliveira, de 19 anos, estava com o namorado na pista de kart em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no domingo (11), quando o cabelo se soltou da touca e prendeu no motor. A pele desde a altura dos olhos até a nuca da vítima foi arrancada. Segundo o tio dela, Douglas Nascimento, era a primeira vez que Débora corria de kart.

A jovem foi socorrida pelo namorado, o microempresário Eduardo Tumajan, para o HR. Eduardo disse que pegou “o rosto dela na mão”, colocou em uma sacola e correu para levá-la ao hospital. O reimplante foi feito no atendimento de emergência. Os médicos conseguiram recuperar e reimplantar 80% da área atingida.

Após o reimplante, Débora passou por outra cirurgia para a retirada de trombos que surgiram na área do procedimento e, desde então, está internada na UTI.

A notícia sobre os microtrombos e a possibilidade um novo procedimento cirúrgico foi informada aos dois na quinta-feira (15). Segundo Eduardo, Débora está otimista e, como sonha ser médica, diz que o acidente fortaleceu ainda mais o desejo.

No boletim desta sexta, a equipe médica explicou que pode realizar enxertos no couro cabeludo da jovem com peles de outras regiões do corpo da paciente, como tinha sido dito a Eduardo. Qualquer intervenção deve ser feita de maneira planejada, apontaram os médicos.

O namorado de Débora informou que pretende levá-la para tratamento nos Estados Unidos. O hospital informou que soube da intenção da família de transferi-la e apontou que, caso isso ocorra, a paciente contará com o apoio da equipe médica do HR. (G1)