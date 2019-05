Jovem se afoga no mar de Porto de Galinhas após sentir cãibra na perna

Um homem de 22 anos de idade se afogou no mar de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife, na tarde dessa quarta-feira (1º). Segundo a prefeitura do município, Maycon Douglas de França foi socorrido por guarda-vidas na praia e levado a uma unidade de saúde na cidade, mas a morte foi registrada às 13h05.

Ainda de acordo com a prefeitura, o caso ocorreu próximo ao Posto 6 da Praia de Porto de Galinhas. Rithny Dinis, um jovem de 20 anos amigo de Maycon, presenciou o afogamento e disse aos guarda-vidas que a vítima sentiu uma cãibra na perna enquanto os dois nadavam em direção a uma jangada, que estava a cerca de 150 metros da faixa de areia.

O amigo de Maycon tentou salvá-lo, mas não conseguiu e o corpo da vítima afundou. Rithny, então, saiu do mar para pedir socorro. Os guarda-vidas fizeram buscas no mar e, ao encontrar a vítima, tentaram reanimá-la por cerca de meia-hora. Maycon foi levado para o Serviço de Pronto-atendimento João José de Lima, mas não resistiu.

Outro afogamento

No dia 19 de abril, um professor universitário de 34 anos se afogou na Praia de Merepe, em Porto de Galinhas. Gleidson Monteiro morreu na frente da casa onde passava o feriadão da Semana Santa com a família e amigos.

Ele atuava, desde 2010, no Departamento de Enfermagem do Centro Universitário do Vale do Ipojuca (Unifavip/Wyden), em Caruaru, no Agreste.

Segundo o secretário de Defesa Social de Ipojuca, Oswaldo Morais, no local onde o acidente ocorreu há uma bandeira vermelha, que indica o risco máximo de afogamento, e uma placa de alerta para a proibição de banho de mar. (G1)