Jovem sequestrado em Mirandiba é encontrado morto em São José do Belmonte

Na manhã deste sábado (23), o corpo de um homem identificado como Jeferson da Silva Santos, mais conhecido como “Jefe”, de 21 anos, foi encontrado no município de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, ele foi sequestrado por volta de 23h00 de ontem (22), no distrito de Cachoeirinha, no município de Mirandiba, também no Sertão. A polícia recebeu a informação via telefone, de que três indivíduos não identificados, ocupantes de um veículo modelo Hyundai Elantra, de cor branca, invadiram a residência da vítima, se identificando como policiais e por motivos ainda desconhecidos, colocaram o vitimado no carro, saindo em seguida, tomando destino ignorado. A Polícia Civil investiga o caso.

Via O Povo com a Notícia