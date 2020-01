Jovem serra-talhadense é um dos destaques da base do Sport

Do lado direito, o Sport possui Ewerthon, lateral de base no Brasil com mais gols durante o ano. Do esquerdo, Luciano. Que em 36 jogos distribuiu 12 assistências. O “Juba”, como é chamado no Clube, é pernambucano de Serra Talhada e chamou a atenção do Leão em 2017, jogando pelo time da cidade. Com 1,76m e mais jovem que a maioria dos companheiros de seu ex-time, era o camisa 10 da equipe, causando sempre perigo ao Leão. Não tardou o final da edição daquele Pernambucano e Luciano receberia um convite para jogar no Maior do Nordeste. Sem nem pensar, aceitou.

Entre todos os jogadores da base, Luciano talvez seja o mais refinado tecnicamente. Qualidade de camisa 10. No Sport, entretanto, virou lateral-esquerdo e correspondeu com afirmação em 2019, depois de um ano anterior mais discreto. Os índices de assistências refletem muito na capacidade de cruzamento e bola longa do jogador, que também alterna com Pablo Pardal a maioria das bolas paradas. Dos escanteios que bate, muito difícil que algum não atinja a cabeça de um companheiro. Na final do Pernambucano contra o Náutico, vencida pelo Leão de forma dramática, isso ficou bem explícito. O Sport fez três gols (um anulado), e todos foram através de bolas paradas cruzadas por ele.

“O Sport é um clube que me recebeu de braços abertos, me acolheu e me fez conquistar vários amigos desde que comecei a atuar aqui. Representa muita coisa na minha vida e espero continuar retribuindo toda a confiança depositada. 2020 é uma oportunidade muito boa para quem subiu agora do sub-20, enxergo como possibilidade de mostrar o que já apresentamos na base e um pouquinho mais, que é sempre necessário para conseguir se afirmar em cima”.