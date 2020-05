Jovem serra-talhadense que largou tudo para cuidar da avó de 105 anos vai ganhar uma casa nova

O jovem serra-talhadense, Anderson Lima, que largou tudo para cuidar da sua avó de 105 anos vai ganhar uma casa nova, através de um canal do YOUTUBE.

Comovido pelo gesto de amor do jovem com sua avó que sofre de mal de Alzheimer, o construtor civil Clebson Alves, de 36 anos, também filho de Serra Talhada, decidiu ajudar a família com um quadro do seu canal do YOUTUBE chamado Reforma Aqui, que tem como intuito ajudar as pessoas que têm o sonho de reformar suas casas.

Além de dar uma casa nova para Anderson e sua avó, dona Francisca, o construtor também doou 1 ano de cesta básica. Clebson contou que tomou conhecimento da vida do jovem e da sua avó através de vídeos nas redes sociais.

“Então um certo dia eu estava olhando uns vídeos no Youtube, e vi um vídeo de Anderson, contando sua história e isso me emocionou muito; pensei para mim que deveria ajudar você de alguma forma”. Disse o construtor em um vídeo postado no canal.

“Eu fico sem palavras para expressar o sentimento que eu tô aqui por dentro. Da alegria em você nos dá a sua notícia, né. Porque isso era um sonho de minha avó”. Disse Anderson ao receber a ótima notícia.

Anderson mora com dona Francisca numa casa simples, no Sítio Desterro, na zona rural de Serra Talhada.

Entenda o caso

Dona Francisca Narciso Ramalho, foi diagnosticada com mal de Alzheimer em 2013, quando tinha 98 anos e foi sofrendo lapsos de memória e comprometimento de funções motoras. O caso foi se agravando até o ponto de não poder realizar sozinha tarefas comuns do dia a dia e de não lembrar mais de ninguém. Nem de si mesma.

Hoje aos 105 anos dona Francisca recebe todo amor do mundo e cuidados do seu neto e filho, Anderson Lima, que foi criado pela anciã, após seu pai abandonar sua mãe e seu irmão ainda na infância.

