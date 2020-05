Jovem serra-talhadense que largou tudo para cuidar da avó de 105 anos vira destaque na TV Jornal

Após ser tema de matéria no Jornal Desafio Online, o jovem serra-talhadense, Anderson Lima, voltou a ser destaque na noite desta segunda-feira (04), dessa vez na TV Jornal, afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), pelo seu gesto de amor com a sua vozinha de 105 anos, que sofre de mal de Alzheimer.

O jovem largou tudo há 7 anos para cuidar da sua avó, ou seja, quando ela tinha 98 anos não conseguiu mais fazer as obrigações de dentro de casa, após a decorrência da idade e do mal de Alzheimer.

Hoje aos 105 anos dona Francisca Narciso Ramalho recebe todo amor do mundo e cuidados do seu neto e filho, Anderson Lima, que foi criado pela anciã, após seu pai abandonar sua mãe e seu irmão ainda na infância.

Confira abaixo no vídeo a reportagem completa com o repórter da TV Jornal Interior, Orlando Santos.