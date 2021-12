Jovem sofre tentativa de homicídio na Zona rural de Floresta, no Sertão

Na madrugada deste domingo (05), foi registrado uma tentativa de homicídio na cidade de Floresta, Sertão Pernambucano. O caso aconteceu na Zona Rural, na Fazenda Atikum, durante a festa “Bolão de Vaquejada”, por volta das 02h00.

De acordo com as informações, um homem de aproximadamente 30 anos, sofreu a tentativa e chegou a ser atingido pelo menos por duas facadas, na região da barriga e pescoço. A vítima não foi identificada.

Ele foi socorrido ao Hospital Coronel Álvaro Ferraz, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado para uma unidade em Caruaru.

Até o momento, não há informações sobre o autor do crime, nem as motivações. Com informações do Blog O Povo com a Notícia.

Do Nayn Neto