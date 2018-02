Jovem sofre tentativa de homicídio no bairro Vila Bela em Serra Talhada

Um jovem identificado como José Leandro dos Santos, 26 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desse domingo (25) na BR-232 nas proximidades da ponte do bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a PM, Leandro informou que quando se dirigia à sua residência, foi abordado por dois homens em uma moto CG 150 preta que o chamaram, momento este em que a vítima visualizou que a garupa estava com um revólver. Logo em seguida foram feitos dois disparos em sua direção, mas o jovem conseguiu escapar ileso, procurando ajuda da Polícia Militar em seguida.

Diante dos fatos a vitima foi conduzida até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.