Um jovem de 23 anos foi preso na segunda-feira (24) por suspeita de homicídio e tráfico de drogas em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem praticou um homicídio no bairro Vassoural, em Caruaru. A polícia não informou detalhes do crime.

Na casa do suspeito foram encontradas porções de maconha e R$ 60. (G1)