Jovem suspeito de matar o irmão com uma facada se apresenta à polícia em Salgueiro

O jovem de 21 anos suspeito de matar o próprio irmão no domingo (1º) a noite no município de Salgueiro se apresentou na manhã desta terça-feira (3) na delegacia de Polícia Civil da cidade. Ele foi ouvido e liberado, já que ainda não foi expedido o mandado de prisão preventiva.

De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), os dois irmãos estavam bebendo juntos em casa no bairro Nossa Senhora das Graças, quando se desentenderam. Durante a briga, o jovem de 21 anos atingiu o peito do irmão com um golpe de faca. A vítima, de 25 anos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional, mas ele não resistiu e morreu.

Do G1 Petrolina