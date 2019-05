Um jovem de 22 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na segunda-feira (13) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, com ele foram apreendidos 3 kg de maconha, R$ 620 em espécie e um celular.

Ainda segundo a PM, o material foi encontrado na casa onde o suspeito mora. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)