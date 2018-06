Jovem tenta enforca ex-esposa por não desbloquear celular em Serra Talhada

Um jovem de 21 anos, foi detido após tentar enforcar a sua ex-esposa de 25 anos, na tarde dessa segunda-feira (11), no bairro Sem Teto em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou que seu ex-companheiro A. G. P. do Nascimento, tomou seu celular querendo que a mesma desbloqueasse o aparelho, onde se recusou, logo em seguida o imputado tentou enforca-la dizendo que ela iria desbloquear de todo jeito, logo a vítima disse que desbloquearia para sair da situação, em seguida correu e deixou o celular com o imputado.

Foram feitas diligências juntamente com a vitima, o imputado foi localizado, abordado em posse do celular da vitima. Diante dos fatos as partes foram conduzidas até a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.