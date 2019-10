Jovem tenta estuprar mulher de 27 anos e acaba preso em Serra Talhada

Um jovem de 24 anos tentou estuprar uma mulher de 27 anos na noite dessa quarta-feira (02), no bairro Universitário em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher informou que estava na sua residência, quando o imputado tentou ter relações sexuais à força com ela, como houve retaliação, o agressor tentou enforca-la e lhe fez ameaças, afirmando que caso ela viesse a ter um relacionamento com outra pessoa, ‘iria mata-la’.

Ainda de acordo com a PM, a vítima conseguiu fugir, trancou o acusado na residência, e foi buscar ajuda da polícia.

A polícia foi até o local do crime, onde o imputado estava trancado dentro de um quarto, recusando abrir a porta. Com intervenção do policiamento, o acusado foi detido e conduzido a delegacia local, onde foi autuado em flagrante delito.