Jovem tenta matar avô de 78 anos com golpes de faca no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um jovem de 24 anos tentou matar o seu próprio avô, um aposentado de 78 anos, com golpes de faca na tarde dessa terça-feira (27), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia militar, a tia do jovem informou que o mesmo adentrou em sua residência, portando uma faca e tentou matar o seu avô, momento em que ela (tia), jogou um tamborete para evitar a agressão.

O que motivou o ataque do neto contra o idoso não foi informado pela família.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas á DPC local para as providencias julgadas cabíveis.