Jovem tenta vender celular furtado pela internet e acaba detido em Salgueiro

Um jovem de 20 anos foi detido por policiais militares do 8ᵒ BPM nessa segunda-feira, 10, ao tentar comercializar pela internet um aparelho celular que tinha sido furtado no último sábado, 8, no bairro Planalto, em Salgueiro.

De acordo com a polícia, o proprietário do aparelho fingiu que iria comprá-lo e marcou um encontro com o suspeito. A tática funcionou e ele acionou a Polícia Militar. O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, que abriu inquérito para investigar os fatos.

Via Blog Alvinho Patriota