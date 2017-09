Jovens do NUCA promovem palestras nas escolas em Serra Talhada

Mais uma vez os adolescentes protagonistas do Núcleo de Participação e Cidadania dos Adolescentes – NUCA, com o apoio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Bairro Bom Jesus estão realizando um ciclo de palestras sobre o uso abusivo de substâncias psicoativas na adolescência. O objetivo é deixar sua mensagem de prevenção ao consumo de drogas, falando de adolescente para adolescente.

As primeiras palestras aconteceram nos dias 15 e 16 de agosto na Escola Estadual Antônio Timóteo, com a presença de aproximadamente 600 pessoas, entre alunos e docentes. As próximas discussões serão levadas para os alunos das escolas municipais Vereador Manoel Pereira Neto e Pequeno Mandacaru, em datas ainda não confirmadas. Além das palestras, os jovens promoveram um encontro na última quinta-feira (21), na sede do CRAS. Na oportunidade os jovens puderam avaliar o início do ciclo de palestras e discutir a temática que será levada para as próximas unidades estudantis.

O NUCA foi pensado a partir de alguns desejos e objetivos traçados pelo Unicef para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes, de estimular a criação de redes de adolescentes pelos territórios, estimular a atuação dos adolescentes nos espaços onde vivem e convivem, garantindo ao adolescente o direito à participação cidadã, contribuir para a mobilização social e a promoção dos direitos desse público e inovar no jeito de fazer e tomar decisões, considerando a opinião e a voz dos adolescentes.