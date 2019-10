Jovens invadem Recife e João Pessoa para divulgar o turismo de Serra Talhada

A Prefeitura de Serra Talhada, em parceria com o Ministério do Turismo/Governo Federal, está realizando uma ampla campanha de difusão do potencial turístico do município.

Com o tema: “Serra Talhada: viva a cultura e o turismo”, a campanha ganhou as ruas, com destaque para a ação nas capitais de Pernambuco e Paraíba, Recife e João Pessoa, respectivamente, como forma de atrair o público para conhecer o potencial da Capital do Xaxado.

Além da distribuição de cartões postais, folders e de um catálogo contendo os principais elementos da cultura serra-talhadense, a campanha ainda dispõe de documentário e veiculação de peças publicitárias em emissoras de rádio.

“Quem tem acesso ao material publicitário descobre curiosidades sobre Serra Talhada, desde a famosa Serra que dá nome ao município, passando pela história do Xaxado e do Cangaço, até as mais variadas comidas regionais que fazem parte do roteiro de turistas e visitantes”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcos Oliveira.

A campanha tem financiamento do Ministério do Turismo e faz parte da estratégia de difundir o turismo regional. Além das ações que já estão sendo realizadas, o Governo Municipal ainda vai levar as belezas de Serra Talhada para feiras e eventos diversos, assim como ampliar a campanha no rádio e na TV.

A campanha foi desenvolvida através de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fundação Cultural de Serra Talhada e Secretaria de Comunicação Social e Audiovisual.