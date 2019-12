Jovens saem de festa em Serra Talhada e morrem após colidirem com uma carreta na BR-232

Três jovens que saíram de uma festa em Serra Talhada na noite dessa sexta-feira (6) morreram após coliderem com uma carreta carregada de cerveja no início da manhã deste sábado (7) na BR-232. A colisão ocorreu no trecho de Sítio dos Nunes, em Flores. O carro de passeio das vítimas era um Fox de placa DUF-7473.

O motorista do caminhão ficou ferido e foi socorrido para Serra Talhada. Minutos após a colisão, o caminhão teve a carga saqueada por populares enquanto os corpos das vítimas ainda estavam no veículo. Eles foram identificados como Weverson, Pedro e Welisson. A Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso.

Via Tribuna do Moxotó