Jovens são detidos antes de consumir drogas em Serra Talhada

Três jovens, de 17, 21 e 22 anos, foram detidos pela polícia com maconha na noite dessa terça-feira (15), no bairro da Cagep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante rondas com abordagens na localidade, visualizaram três indivíduos em atitude suspeita, que ao ser realizada a abordagem e busca pessoal, foi localizada no bolso da calça do imputado 01 uma poronga de maconha e, que ao ser indagado sobre o material ilícito, o mesmo alegou ser usuário do entorpecente e, que iria fazer uso do mesmo com os envolvidos 01 e 02, este sendo de menor.

Diante do fato, todos foram conduzidos à DPC local, onde foi confeccionado um TCO em desfavor do imputado 01.