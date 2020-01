Jovens são detidos após um deles realizar a prova de baliza pelo outro na Ciretran de Salgueiro

Dois jovens foram detidos por falsidade ideológica e estelionato nessa quarta-feira (22) na 18º Ciretran de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), testemunhas relataram que Jocledson Antônio Oliveira, de 19 anos, estava realizando a prova de baliza do Detran se passando por Bruno Eugênio Costa, de 20 anos.

Segundo a polícia, eles confessaram o crime e disseram que haviam combinado o pagamento de R$ 50, caso o esquema desse certo.

Diante disso, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram submetidos a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em seguida, liberados. (G1)