Jovens são detidos com maconha em Serra Talhada

Duas ocorrências de apreensão de drogas foram registradas na noite dessa segunda-feira (27), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A primeira aconteceu no bairro da Cohab, quando em rondas, Policiais Militares do GATI do 14º BPM se depararam com o imputado C. da S. S., 24 anos,em atitude suspeita. Que ao ser abordado foi encontrado um cigarro de maconha no chão do local de onde estava. Que assumiu a posse do entorpecente.

Diante do fato, o envolvido foi encaminhado à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

Já a segunda ocorrência foi registrada no bairro São Cristóvão, quando em rondas, Policiais Militares do GATI do 14º BPM se depararam três indivíduos em atitude suspeita. Que ao serem abordados, foi encontrada uma paranga de maconha no bolso do imputado W. N. S. S., 22 anos.

Que foi encaminhado à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.