Jovens são detidos com maconha no bairro Vila Bela em Serra Talhada

Policiais Militares da Guarnição Tática 01, Equipe ROCAM Extra e ROCAM Ordinária/14º BPM durante rondas com abordagens no bairro Vila Bela, visualizaram os imputados F. J. E., 22 anos e E. J. S., 24 anos, pilotando uma motocicleta em atitude suspeita, que ao ser realizada a revista, foi encontrado com os mesmos uma pequena quantidade de maconha.

Diante do fato, o imputado e a droga apreendida foram encaminhados à DPC local, para adoção das medidas cabíveis e a motocicleta encaminhada ao pátio do DETRAN.