Dois jovens, um de 19 anos e outro de 21, foram flagrados nessa quarta-feira (9), com duas embalagens de ‘dida’ repletas de maconha. O fato foi registrado no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da PM, ao ser perguntado a quem pertencia o entorpecente, ambos acusaram um ao outro e conduzidos até a delegacia para serem tomadas as medidas legais cabíveis.