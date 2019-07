Jovens são flagrados fumando maconha no cemitério de Salgueiro e acabam na delegacia

No decorrer de rondas da Operação Combate ao CVLI nessa sexta-feira, 12, policiais militares do 8ᵒ BPM foram informados que alguns jovens estavam fumando maconha no Cemitério Luiza Gonzaga de Sá Sampaio, no bairro Divino Espírito Santo, em Salgueiro. O efetivo foi ao local e constatou a autenticidade da denúncia.

De acordo com o 8ᵒ BPM, três rapazes, de 21, 22 e 23 anos, foram flagrados fazendo uso do entorpecente dentro do espaço destinado ao sepultamento de mortos. O trio foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro e assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por porte de entorpecente.

Via Blog Alvinho Patriota