Juazeiro, na Bahia, notifica primeiro caso suspeito de coronavírus

Juazeiro, na Bahia, notificou o primeiro caso suspeito do coronavírus na terça-feira (10). Trata-se de uma mulher de 45 anos residente em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, e trabalha em Juazeiro. De acordo com a Secretaria de Saúde, ela teria viajado recentemente para França, Alemanha e Espanha. A paciente apresentou quadro gripal sem febre, o que não faz parte dos critérios do Ministério da Saúde.

O material dela foi recolhido para a análise em Juazeiro, e, por esse motivo, não é considerado um caso de Pernambuco. Todos que tiveram contato com a mulher estão em quarentena domiciliar.

A Prefeitura de Petrolina enviou informativo com orientações sobre o coronavírus e reforçou que não há motivo para pânico. Em nota, foi informado que nenhum caso do coronavírus foi notificado na cidade até 10 de março. A Prefeitura ainda disse que os profissionais estão capacitados.

“Por meio da vigilância, fomos buscar mais informações sobre o caso. […] Nós estamos atentos. A Prefeitura de Petrolina vem se reunindo com hospitais públicos e privados, fazendo treinamento dos profissionais, reuniões com Infraero para estarmos atentos e preparados para enfrentar os possíveis casos que venham a surgir em Petrolina”, explicou a secretária executiva de Vigilância em Saúde de Petrolina, Marlene Leandro.