Jucazinho, 3º maior reservatório de água de Pernambuco, está em colapso há um ano

Há exatamente um ano a barragem de Jucazinho entrou em colapso. Em 26 de setembro de 2016 a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) anunciou que o reservatório estava com 0,01% de água. O manancial localizado em Surubim, no Agreste, abastecia 15 municípios do estado e afetou as vidas de cerca de 800 mil pessoas.

Desde outubro do ano passado, o reservatório – que é o terceiro maior de Pernambuco – está totalmente seco. Capaz de comportar 327.035.818 milhões de m³, a última vez que Jucazinho chegou a 100% do volume total foi em setembro de 2011. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a barragem atingiu o volume morto em novembro de 2015, quando chegou a 2,52% do total.

Segundo a Compesa, os municípios que recebiam água de Jucazinho eram Caruaru, Bezerros, Santa Maria do Cambucá, Toritama, Vertentes, Frei Miguelinho, Vertente do Lério, Surubim, Casinhas, Salgadinho, Passira, Riacho das Almas, Cumaru, Gravatá e Santa Cruz do Capibaribe.

Atualmente, dos 15 municípios, 11 têm outras fontes de água. “Passira, Cumaru, Riacho das Almas e Salgadinho ainda estão sem água nas torneiras e são abastecidos por caminhões-pipa e cisternas comunitárias. Mas nós estamos com obras em andamento que irão beneficiar estes municípios até o fim do ano”, informou o gerente do Agreste central da Compesa, Mário Heitor Filho.

Do G1