Jucazinho não acumula água após chuvas em Surubim; barragem está com 2,9% do volume total

A barragem de Jucazinho não acumulou água após chuvas registradas nessa sexta-feira (13) em Surubim, no Agreste. De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o reservatório está com 2,9% do volume total, o que equivale a 9,3 milhões de m³ de água.

A Compesa explicou que a chuva de Surubim foi para o Rio Capibaribe, mas não chegou a ultrapassar o paredão e, por isso, não refletiu no volume da barragem.

Chuvas em Surubim

Fortes chuvas atingiram Surubim na madrugada desta sexta-feira (13). De acordo com Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), choveu no município 74 mm – 65% dos 113 mm esperados para o mês de abril.

Os maiores pontos de alagamento na cidade foram nos bairros do Centro e Salgado, onde as ruas ficaram alagadas.

Do G1