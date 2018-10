Juiz eleitoral não vai proibir venda de bebida alcoólica no domingo (07), em Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde

O Juiz da 71ª Zona Eleitoral de Serra Talhada, Exmº Dr. Diógenes Portela Saboya Soares Torres, que também acumula Santa Cruz da Baixa Verde, armou durante entrevista para o Sertão Notícias, na Cultura FM, que não vai proibir a venda de bebida alcoólica durante as eleições neste domingo (07).

“A secretaria de defesa social do estado de Pernambuco, decide neste ano de 2018, não regulamentou ou baixou portaria ou ato normativo estabelecendo a proibição de bebidas alcoólicas no estado de Pernambuco, da mesma forma também não faremos aqui na zona eleitoral em Serra Talhada”. Disse o Juiz Eleitoral, Diógenes Portela.

Proibição

Três cidades do Pajeú já tiveram definição de Lei Seca por parte do Poder Judiciário. A informação foi conformada pelo Coronel Carlos Eduardo Sá, Comandante do 23º BPM, em entrevista ao programa Manhã Total, da Rádio Pajeú.

Em Brejinho, Itapetim e Santa Terezinha, o Judiciário determinou a proibição do uso de bebida alcoólica no dia da eleição. “Ainda aguardamos a possibilidade de outras cidades adotarem a medida, mas nosso efetivo está preparado para atuar havendo ou não a medida”, disse o Coronel.

