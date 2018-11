Julgamento de trio de canibais é adiado após advogado não comparecer ao tribunal no Recife

O julgamento do trio conhecido como “Canibais de Garanhuns”, acusados de assassinar, esquartejar, consumir e vender carne humana dentro de salgados, foi adiado nessa sexta-feira (23). O advogado de um dos réus não compareceu ao tribunal e, com isso, o júri foi adiado para o dia 14 de dezembro.

Os três seriam julgados pelas mortes de Alexandra da Silva Falcão, 20 anos, e Gisele Helena da Silva, 31 anos, ocorridas em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A sessão estava marcada para o Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha Joana Bezerra, no Centro do Recife.

O trio já foi condenado anteriormente pela morte de Jéssica Camila da Silva Pereira, 17 anos, em maio de 2008.

O advogado de Jorge Beltrão Negromonte da Silveira não compareceu ao Fórum. O juiz Ernesto Bezerra Cavalcanti determinou, inicialmente, que apenas o julgamento de Jorge fosse adiado para o dia 14 de dezembro e que a Defensoria Pública fosse acionada para evitar um novo adiamento.

Os defensores de Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva se retiraram do tribunal como forma de protesto e, sem a presença dos advogados, o juiz determinou também o adiamento do júri das duas.

O magistrado afirmou, ainda, que mandaria ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao Ministério Público de Pernambuco e ao Conselho de Magistratura devido a postura dos dois advogados de abandonar a sessão do júri.

“Pela plenitude de defesa, se faz necessário que o Jorge esteja presente. Ele é apontado não apenas pelas outras acusadas, mas pelo próprio delegado como mentor, mandante e executor de todos os crimes. Não há possibilidade de fazer um júri sem ele. Nossa defesa seria muito prejudicada”, apontou Rômulo Lyra, defensor de Bruna.

Esse não é o primeiro adiamento de julgamento do trio pelos crimes cometidos em Garanhuns. Anteriormente, o advogado de Isabel pediu que o júri fosse transferido de comarca devido à comoção na cidade devido ao crime.

Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva são julgados por duplo homicídio triplamente qualificado – por motivo torpe, com emprego de cruel e impossível a defesa da vítima, além de ocultação e vilipêndio de cadáver e de furto qualificado.

Jorge Beltrão e Bruna Cristina respondem ainda por estelionato, sendo que Bruna será julgada também pelo crime de falsa identidade. (G1)