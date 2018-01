Jumento sobe em telhado de casa no Sertão da Paraíba

Um jumento foi parar em cima do telhado de uma casa em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. Depois de subir no telhado, o animal quebrou várias telhas, chegou a ficar pendurado e caiu na cozinha. Ele foi resgatado, sem ferimentos.

O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (16), no bairro Cristo Rei. Os moradores explicam que a casa fica em uma área acidentada, onde existe um morro de pedras que fica quase no mesmo nível do telhado da casa. O animal teria pulado para cima da casa.

“Eu estava sentada na calçada com outras pessoas, quando de repente um barulho de quebradeira começou no telhado, pensei que fosse um gato, mas ao chegar na sala vi um jumento preso na madeira do telhado. Não dá para explicar com tudo aconteceu, ele apareceu no telhado, ficou preso e depois caiu”, contou a dona da casa Tereza Rangel.

No vídeo, o jumento aparece se debatendo no telhado. Ele tenta se apoiar nas telhas, mas elas quebram até que o animal fica suspenso e depois pendurado pelas madeiras. Apesar de cair com a cabeça, ele não teve ferimentos.

O autor do vídeo que registrou a cena é José Klebson, que mora no mesmo bairro. “Quando eu cheguei na casa o animal ainda estava preso no telhado, gravei o vídeo do momento e a repercussão foi imediata depois que publiquei nas redes sociais”, comentou.

Do G1 Paraíba