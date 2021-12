Júnior Duarte eleito presidente da CDL de Princesa Isabel

A posse será na próxima segunda-feira (03). Júnior Duarte é diretor das emissoras de rádio Princesa FM (Princesa Isabel) e Independente FM (Serra Branca).

O empresário e comunicador Júnior Duarte foi eleito na última terça-feira (28), por unanimidade, à presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Princesa Isabel para o biênio 2022/2023. A solenidade de posse acontecerá na próxima segunda-feira, 03 de janeiro, na sede da entidade.

Entre as metas listadas por ele à frente da entidade, destaca-se a intenção de realizar a maior feira de negócios da história de Princesa Isabel, além da construção da sede própria da instituição, que abrange outros municípios.

“A ExpoPrincesa 2022 será lançada solenemente no dia de 19 de janeiro. Nosso objetivo é fazer a maior edição do evento, ano que vem. A CDL, por ser uma entidade classista, da iniciativa privada, que também atua com associados de Manaíra, Juru, Tavares, Água Branca e São José de Princesa, carece de uma sede apropriada, pertencente à instituição, Vamos dar ênfase também à ampliação do quadro de associados em todos os municípios integrantes da CDL local”, destacou Duarte.

O prefeito de Princesa Isabel, Ricardo Pereira (Cidadania), prestigiou a escolha do novo dirigente da entidade. Atualmente, Júnior Duarte exerce a diretoria executiva das emissoras de rádio Princesa FM (Princesa Isabel) e Independente FM (Serra Branca). Do Nill Júnior