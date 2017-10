Justiça alerta para golpe por telefone em Pernambuco

A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) alertou, nessa sexta-feira (20), que criminosos estão usando o nome da 4ª Vara Federal de Pernambuco, com sede no Recife, para promover possíveis golpes, por meio de ligações telefônicas. Eles dizem para as vítimas que a energia elétrica de imóvel será cortada por ordem judicial.

Os criminosos atuam, inclusive, ligando para empresas. Eles dizem que não vão cortar a energia se a vítima realizar um depósito. Além disso, os criminosos fornecem número de telefone como se pertencente à 4ª Vara Federal, que, na verdade, são atendidos por comparsas, caso a vítima queira confirmar as informações.

Por fim, informam o número de conta bancária para depósito e concedem um prazo. A 4ª Vara Federal do Recife se posicionou e esclareceu que tem competência exclusivamente criminal e que não trata de cortes de energia. A JFPE informou que as ligações telefônicas não partiram da referida Vara.

A Justiça também informou que, em geral, só faz ligações telefônicas diretamente à parte, por meio de Oficiais de Justiça, quando estes estão com mandados para cumprir, sendo que nesse caso sempre encaminham por Whatsapp ou e-mail a cópia do mandado assinado, para que o interessado possa confirmar junto à 4ª Vara Federal, se o quiser, por meio do telefone disponibilizado no próprio sítio da Justiça Federal na internet (www.jfpe.jus.br).

Nunca, porém, são feitas ligações para se solicitar qualquer tipo de depósito em dinheiro, ainda segundo a JFPE. A Justiça informou, ainda, que já acionou a Polícia Federal para investigação do caso. A orientação é para quem receber ligações do tipo procurar a polícia.

Da Folha de Pernambuco