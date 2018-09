Justiça condena três pessoas envolvidas em um homicídio que chocou Serra Talhada

O Tribunal do Júri da Comarca de Serra Talhada condenou nessa quinta-feira (20), três pessoas envolvidas no

assassinato do jovem Ângelo Henrique Godofredo Vieira Luckwu, morto em Maio de 2016, um crime que chocou

Serra Talhada.

Relembre: Jovem de 25 anos é morto a tiros no bairro São Cristóvão em Serra Talhada

Ângelo trabalhava numa empresa de venda de água mineral e gás de cozinha em Serra Talhada e quando saía para trabalhar, sem perceber, foi seguido por dois homens de moto, que o abordaram na avenida Afonso Magalhães.

Os bandidos apontaram a arma para Ângelo, que reagiu tentando fugir, quando levou três tiros de revólver calibre 38, e caiu morto já próximo ao trabalho. O crime aconteceu no dia 13 de maio de 2016.

JURI

Os jurados acataram a tese do Ministério Público, condenando Wanderson Marcelo Cardozo de Souza, condutor da motocicleta, a uma pena de 14 anos. José Wesley Batista de Santana, autor dos disparos, a uma pena de 16 anos e José Elivânio Oliveira Magalhães, mandante do crime, a uma pena de 18 anos.

Os três condenados já estavam presos.

Do Leia Mais Pernambuco